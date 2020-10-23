Президент Украины Владимир Зеленский страдает от «глубинного хутора», контролирующего весь силовой ресурс страны, поэтому он готов идти на конфликт. Об этом политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Ругая силовиков, Зеленский продолжает играть в игру «царь хороший - бояре плохие» - Бортник © стрингер

По словам Золотарева, это одна их ключевых проблем, которую не сумел решить ни экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан, ни нынешний глава ОПУ Андрей Ермак. Эксперт отметил, что силовой ресурс заточен под украинский deep state — «глубинный хутор», неподконтрольный Зеленскому и его команде.

«Естественно, Зеленского это все крайне раздражает, и он готов даже пойти на конфликт с внешними партнерами, которые опекают вот эту антикоррупционную вертикаль. Поэтому кадровые перестановки будут», — убежден политолог.

При этом он подчеркнул, что коррупционную систему нельзя победить, играя по ее правилам, поэтому Зеленскому следует менять не фамилии, а систему, которая допускает возможность уходить от ответственности.

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