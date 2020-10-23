Во вторник, 20 октября, Зеленский выступил с посланием к парламенту, в ходе которого поставил неудовлетворительную оценку работе правоохранительных органов.
По словам Золотарева, это одна их ключевых проблем, которую не сумел решить ни экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан, ни нынешний глава ОПУ Андрей Ермак. Эксперт отметил, что силовой ресурс заточен под украинский deep state — «глубинный хутор», неподконтрольный Зеленскому и его команде.
«Естественно, Зеленского это все крайне раздражает, и он готов даже пойти на конфликт с внешними партнерами, которые опекают вот эту антикоррупционную вертикаль. Поэтому кадровые перестановки будут», — убежден политолог.
При этом он подчеркнул, что коррупционную систему нельзя победить, играя по ее правилам, поэтому Зеленскому следует менять не фамилии, а систему, которая допускает возможность уходить от ответственности.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.