По его словам, оппозиция не способна организовать всеобщую стачку. Также ясно, что у оппозиции нет организационного и силового ресурса, чтобы провести революционные действия после смещения нынешней власти.
«Кроме того, сама Тихановская не является лидером оппозиции. Она является значимым лицом, потому как с ней связаны определенные расчеты в связи с лозунгами о пересмотре результатов выборов, но ее никто не воспринимает как политика, лидера, который способен вести народ», — рассказал собеседник издания.
С Тихановской связывали надежды на то, что она могла организовать честные выборы, на которых люди бы проголосовали за человека, который мог бы стать лидером нации, добавил Олег Неменский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.
Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.