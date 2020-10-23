Никакой опасности для белорусских властей угрозы лидера оппозиции Светланы Тихановской не представляют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Олег Неменский: Лукашенко будет до конца сопротивляться созданию Союзного государства © РИА Новости, Нина Зотина

«Кроме того, сама Тихановская не является лидером оппозиции. Она является значимым лицом, потому как с ней связаны определенные расчеты в связи с лозунгами о пересмотре результатов выборов, но ее никто не воспринимает как политика, лидера, который способен вести народ», — рассказал собеседник издания.

С Тихановской связывали надежды на то, что она могла организовать честные выборы, на которых люди бы проголосовали за человека, который мог бы стать лидером нации, добавил Олег Неменский.

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25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.

Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.