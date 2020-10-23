Созданный после развала СССР Союз Независимых Государств (СНГ) так и не стал мощным альянсом, потому что это никому не было нужно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко отвечает на вопросы зрителей в прямом эфире

Эксперт отметил, что в то время СНГ задумывался как зародыш будущего интеграционного объединения, но потом большая часть входящих в него государств заявило, что рассматривает его как инструмент цивилизационного развода.

«Как интеграционный механизм его рассматривали только Россия, Казахстан и Белоруссия. Все остальные так или иначе говорили, что это нужно, чтобы все поделить, друг с другом не воевать и подписать соглашения, которые регулировали бы торговлю, но не более того», — пояснил Ищенко.

Россия предлагала создать из СНГ рабочую международную организацию, но та же Украина отказалась подписывать устав СНГ, и таким образом оказалась его учредителем, но не членом, уточнил политолог, и все остальные государства использовали его как базу для создания двусторонних договоренностей для решения насущных проблем.

Впоследствии в бывшем СССР стали возникать другие интеграционные объединения с меньшим числом стран, которые были заинтересованы в разной степени интеграции, а не дезинтеграции, заключил собеседник издания.

Полностью ответы на вопросы можно посмотреть здесь.