Новая тактика по борьбе с массовыми акциями протестов, выбранная белорусскими властями, заключается в том, чтобы вовлекать нерадикальную часть митингующих в диалог. Об этом рассказал известный белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии Общественной службе новостей

«Последняя попытка заявить о себе». Дзермант о том, кто реально послушается Тихановскую © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с организаторами протестов. Их теперь будут вычислять «в спокойном режиме» с помощью современных средств. По мнению главы республики, такая тактика уже дает эффект.

Эксперт отметил, что часть протестующих уже идет на этот диалог, но оглушительного успеха пока все же нет.

«С другой стороны, силовики продолжают выявлять зачинщиков и задерживать активистов. Сочетание политических и силовых методов в перспективе может дать эффект. Хотя судить рано, мы пока не видим масштабного результата. Но это верный путь», — считает Дзермант.

Власть даст протестующим понять, что они не в праве ставить ультиматумы, но могут воспользоваться шансом для выстраивания диалога и смены ситуации в стране, заключил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.