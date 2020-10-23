На фанатской странице актрисы Татьяны Кравченко, сыгравшей Валюху в сериале «Сваты» в Instagram, 20 октября опубликовали снимок, озадачивший подписчиков

Валюха из «Сватов» произвела фурор снимком с Добронравовым © instagram

«Смело», «А где Митяй?», «Мне не нравится, хотя вас люблю», «Вы прекрасны в любом образе», «Ахахахахах Валюха тебя не узнать», «Образ из спектакля "Ужин для неудачников". Я в восторге от спектакля, а особенно от вас, спасибо огромное», — написали в комментариях.

Вероятно, имелась в виду комедия положений «Обед для грешников», антрепризная постановка по пьесе Эдварда Тейлора. Главный герой для обеда с новым начальником, следящим за нравственностью сотрудников, просит горничную выдать себя за его супругу. Горничную-супругу в спектакле играла Кравченко.