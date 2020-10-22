Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что своим детям объяснила переезд в Литву ситуацией с коронавирусом, сообщает Sputnik 22 октября

Тихановская сбежала из Белоруссии после того, как в стране начались массовые протесты недовольных победой Александра Лукашенко на выборах главы государства.

Занявшая второе место Тихановская не пожелала рисковать и играет роль лидера оппозиционеров с безопасного расстояния.

Однако своим детям переезд в Литву политик объяснила ситуацией с коронавирусом.

«У нас в Белоруссии коронавирус, и мы оттуда уехали, чтобы не заболеть», — рассказала Тихановская о том, как она объясняет переезд детям.

Евгений Константинов: Лидерами протеста в Белоруссии являются социальные сети, а не Тихановская © Facebook, Евгений Константинов Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.