Тихановская сбежала из Белоруссии после того, как в стране начались массовые протесты недовольных победой Александра Лукашенко на выборах главы государства.
Занявшая второе место Тихановская не пожелала рисковать и играет роль лидера оппозиционеров с безопасного расстояния.
Однако своим детям переезд в Литву политик объяснила ситуацией с коронавирусом.
«У нас в Белоруссии коронавирус, и мы оттуда уехали, чтобы не заболеть», — рассказала Тихановская о том, как она объясняет переезд детям.
Согласно данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.