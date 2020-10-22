Украинских министров ждут отставки в самое ближайшее время, сказал президент Владимир Зеленский в интервью украинским каналам, опубликованном 22 октября

Месяцем ранее Зеленский утверждал, что нет никаких оснований для перетасовок в Кабмине страны.

«В ближайшее время мы смотрим результат вместе с премьером, есть оценивающий формат работы тех или иных министров и действительно кого-то может не быть, самые слабые будут уходить, приходить будут более сильные», — заявил Зеленский.

Царев описал, что получится, если Зеленский отправит в отставку правительство Шмыгаля © kmu.gov.ua

Ранее глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что из-за кризиса в отдельных отраслях экономики ряд министров будут уволены.

Более всего у президента недовольны работой министра экономики Игоря Петрашко, и.о. министра энергетики Ольги Буславец и главы Минфина Сергея Марченко, сообщали украинские СМИ.