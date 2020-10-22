Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Киев имеет право поступать «как считает нужным» в свете того, что Будапештский меморандум не выполняется подписавшими договор сторонами. Его слова прозвучали в интервью украинским каналам, опубликованном 22 октября

По Будапештскому меморандуму Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности. На Украине радикалы неоднократно заявляли о необходимости воссоздания ядерного арсенала.

«Я уверен, что все подписанные меморандумы и договора должны выполняться… Я считаю, очень просто: не выполняется — тогда мы имеем право делать так, как мы считаем нужным», — сказал Зеленский.

Без гарантий. Что на самом деле даёт Украине Будапештский меморандум © AP, Denis Paquin

Зеленский в интервью не стал говорить, что намерен делать, если украинцы поддержат вопрос по будапештскому меморандуму и гарантиям безопасности, сказав лишь, что «это комплексная работа, которой я занимаюсь».

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, а Вашингтон, Лондон и Москва гарантировали стране безопасность.

Этот договор не был ратифицирован ни одной из стран, подписавших его, в том числе и Украиной.