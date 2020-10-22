Президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог действовать столь же эффективно, как российские власти в борьбе с коронавирусом, поскольку белорусская экономика гораздо более уязвима, чем российская, сказал глава российского государства Владимир Путин на площадке дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября

Лукашенко предложил травить коронавирус водкой, но не на работе © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Президент Лукашенко, мы с ним разговаривали много раз. Он прекрасно понимал всю угрозу коронавируса. Но у Белоруссии нет таких золотовалютных резервов, нет такого разнообразия экономического ландшафта. И он, как он говорит, вынужден был просто сохранить дееспособность экономики», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент РФ также отметил, что в Белоруссии в целом ситуация не хуже, чем во многих других странах.