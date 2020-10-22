Лукашенко неоднократно называл COVID-19 «обычным гриппом», не вводил жесткий карантин и призывал лечиться от опасной болезни при помощи народных средств.
«Президент Лукашенко, мы с ним разговаривали много раз. Он прекрасно понимал всю угрозу коронавируса. Но у Белоруссии нет таких золотовалютных резервов, нет такого разнообразия экономического ландшафта. И он, как он говорит, вынужден был просто сохранить дееспособность экономики», — цитирует Путина РИА Новости.
Президент РФ также отметил, что в Белоруссии в целом ситуация не хуже, чем во многих других странах.