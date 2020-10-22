Украинская вакцина от коронавируса проходит клинические испытания, специалисты работают над препаратом уже полгода. Об этом в интервью украинским телеканалам рассказал президент Владимир Зеленский, передает сайт президента

Писатель-фантаст рассказал, как совместная вакцина может помирить Украину и Россию © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Но, несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет», — скал Зеленский.

На днях в посольстве США в Киеве заявили, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Минздрав Украины позднее подтвердил, что переговоры на государственном уровне относительно покупки российской вакцины не ведутся.

На Украине с начала пандемии заразилось свыше 320 тысяч человек, боле шести тысяч пациентов скончались.