Писатель-фантаст рассказал, как совместная вакцина может помирить Украину и Россию
Писатель-фантаст рассказал, как совместная вакцина может помирить Украину и Россию
© РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
По словам Зеленского, если вакцина успешно пройдет испытания, он готов протестировать ее на себе.

«Но, несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет», — скал Зеленский.

На днях в посольстве США в Киеве  заявили, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Минздрав Украины позднее подтвердил, что переговоры на государственном уровне относительно покупки российской вакцины не ведутся.

На Украине с начала пандемии заразилось свыше 320 тысяч человек, боле шести тысяч пациентов скончались.

 

 

 