По словам Зеленского, если вакцина успешно пройдет испытания, он готов протестировать ее на себе.
«Но, несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет», — скал Зеленский.
На днях в посольстве США в Киеве заявили, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Минздрав Украины позднее подтвердил, что переговоры на государственном уровне относительно покупки российской вакцины не ведутся.
На Украине с начала пандемии заразилось свыше 320 тысяч человек, боле шести тысяч пациентов скончались.