Ситуация в здравоохранении усугубляется из-за того, что десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны.
При этом количество зараженных COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ продолжает расти.
«ВОЗ настоятельно призывает все стороны в конфликте защищать гражданское население и медицинские учреждения, ухаживающие за ранеными и больными, в соответствии с международным гуманитарным правом. В контексте COVID-19 особенно важно, чтобы все медицинские работники были защищены от насилия, чтобы они могли поддерживать меры реагирования на пандемию», — говорится в сообщении.
Ханс Клюге также призвал стороны немедленно прекратить боевые действия.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.