Из-за боевых действий в Нагорном Карабахе резко возросла опасность распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении регионального директора европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, опубликованном 22 октября

Ситуация в здравоохранении усугубляется из-за того, что десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны.

При этом количество зараженных COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ продолжает расти.

«ВОЗ настоятельно призывает все стороны в конфликте защищать гражданское население и медицинские учреждения, ухаживающие за ранеными и больными, в соответствии с международным гуманитарным правом. В контексте COVID-19 особенно важно, чтобы все медицинские работники были защищены от насилия, чтобы они могли поддерживать меры реагирования на пандемию», — говорится в сообщении.

Ханс Клюге также призвал стороны немедленно прекратить боевые действия.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.