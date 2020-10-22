Вашингтон хочет перекрыть международное взаимодействие с Ираном, вводя санкции против этой страны, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 октября на брифинге в Москве

По ее словам, несмотря на два поражения в Совете безопасности ООН, США продолжают пытаться навязать свой ошибочный антииранский курс и грозят жёсткими наказаниями не согласным с американской политикой странам.

«Судя по высказываниям госсекретаря Помпео на брифинге 21 октября, цель США — перекрыть международное взаимодействие с Исламской Республикой», — сказала Захарова.

К итогам поездки Помпео в экс-СССР. Америка может предложить России большую сделку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Майк Помпео сказал ранее, что Штаты применят новые санкции к организациям и частным лицам, способствующим поставкам оружия Ирану, а также закупкам иранских вооружений.

Его слова прозвучали после того, как МИД Ирана сообщил об окончании действия оружейного эмбарго в отношении страны, дав понять, что Тегеран теперь может официально покупать и продавать вооружение.