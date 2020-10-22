Абромавичус — бывший министр экономического развития и торговли Украины при президенте Петре Порошенко. Он возглавлял министерство с декабря 2014 года по апрель 2016 года и ушел с занимаемого поста в результате отставки правительства Арсения Яценюка. После прихода к власти Зеленского он возглавил «Укроборонпром», где проработал до осени этого года.
«За удачное разграбление Укроборонпрома, литовский гастарбайтер Абромавичус будет назначен в наблюдательный совет Ощадбанка. Теперь будет уничтожать госбанк», — написал в своем посте Дубинский.
Для того, чтобы назначить Абромавичуса в набсовет Ощадбанка, глава государства воспользовался своей квотой, отозвав оттуда Юрия Храмова.
Ранее политолог Константин Бондаренко высказал предположение, что уход Абромавичуса из «Укроборонпрома» связан с попыткой Зеленского исправить перекос в своей кадровой политике в сторону представителей глобальных западных структур.