Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить экс-директора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Ощадбанка. Соответствующий документ у себя в Facebook 22 октября опубликовал депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский

«Часть предприятий похоронить, часть приватизировать»: Царев о целях Абромавичуса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«За удачное разграбление Укроборонпрома, литовский гастарбайтер Абромавичус будет назначен в наблюдательный совет Ощадбанка. Теперь будет уничтожать госбанк», — написал в своем посте Дубинский.

Для того, чтобы назначить Абромавичуса в набсовет Ощадбанка, глава государства воспользовался своей квотой, отозвав оттуда Юрия Храмова.

Ранее политолог Константин Бондаренко высказал предположение, что уход Абромавичуса из «Укроборонпрома» связан с попыткой Зеленского исправить перекос в своей кадровой политике в сторону представителей глобальных западных структур.