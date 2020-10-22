Председатель партии «Слуга народа» с 10 ноября 2019 года

Александр Сергеевич Корниенко родился 12 мая 1984 года в Киеве.

В 2001-2007 гг. учился в Национальном техническом университете Украины «КПИ им. И. Сикорского». Магистр химической технологии и инженерии.

В 2004-2005 гг. — активный участник студенческого протестного движения во время «оранжевой революции».

2001-2003 гг. — журналист издания «Молоко», сайта music.com.ua.

2003-2004 гг. — редактор Всеукраинской молодёжной газеты «Молодая гвардия».

2004-2006 гг. — основатель и издатель независимой студенческой газеты «Студентка».

В 2005-2008 и 2011-2013 гг. — концертный директор и менеджер украинской рок-группы «Крихітка» (ранее «Крихітка Цахес»).

Коуч и активист «Оранжевой революции». Что известно о возглавившем «Слугу народа» Александре Корниенко © Facebook Александра Корниенко

В 2006-2008 гг. — исполнительный продюсер творческого объединения «Последняя баррикада», в рамках которого организовал ряд художественных акций и фестивалей.

Соучредитель молодёжной организации «СИМ — Союз инициативной молодежи», которая занималась неформальным образованием и креативным досугом молодёжи (2005-2010 гг.)

В 2008-2010 гг. учился в Висбаденской академии психотерапии (Германия) и в Украинском институте позитивной психотерапии. Получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии. Работал социальным тренером, провел более ста обучающих мероприятий для молодежи и студентов.

2010-2019 гг. — бизнес-тренер, консультант по развитию.

В 2015-2019 гг. участвовал в проекте неформального образования «Экзистенциальный коучинг».

С 2015 г. председатель Наблюдательного совета ОО «Биржа молодёжных проектов».

В 2016-2018 гг. в рамках проекта GoCamp by GoGlobal занимался организацией приезда в Украину 1000+ иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях.

С ноября 2018 года — член команды Владимира Зеленского. Координировал волонтёрский проект «ЗеКоманда», который набрал рекордное количество наблюдателей-волонтёров. Также организовывал работу по наполнению избирательных комиссий — проект «День выборов».

С мая 2019 года — руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа».

С 3 августа 2019 года — председатель партии «Слуга народа» (после того как Дмитрий Разумков стал спикером Верховной Рады, а Давид Арахамия возглавил фракцию СН в парламенте).

С 29 августа 2019 года — народный депутат, первый заместитель главы фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины IX созыва.

10 ноября 2019 года был избран главой политической партии «Слуга народа».

На местных выборах 2020 года возглавил технологический штаб партии «Слуга народа», занимался поиском и координацией политтехнологов.