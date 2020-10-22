Александр Сергеевич Корниенко родился 12 мая 1984 года в Киеве.
В 2001-2007 гг. учился в Национальном техническом университете Украины «КПИ им. И. Сикорского». Магистр химической технологии и инженерии.
В 2004-2005 гг. — активный участник студенческого протестного движения во время «оранжевой революции».
2001-2003 гг. — журналист издания «Молоко», сайта music.com.ua.
2003-2004 гг. — редактор Всеукраинской молодёжной газеты «Молодая гвардия».
2004-2006 гг. — основатель и издатель независимой студенческой газеты «Студентка».
В 2005-2008 и 2011-2013 гг. — концертный директор и менеджер украинской рок-группы «Крихітка» (ранее «Крихітка Цахес»).
С 2006 года — политический консультант на избирательных кампаниях. Работал с разными силами и кандидатами. В 2015 году работал в штабе кандидата на должность городского головы Николаева от партии «Самопомощь» Александра Сенкевича.
В 2006-2008 гг. — исполнительный продюсер творческого объединения «Последняя баррикада», в рамках которого организовал ряд художественных акций и фестивалей.
Соучредитель молодёжной организации «СИМ — Союз инициативной молодежи», которая занималась неформальным образованием и креативным досугом молодёжи (2005-2010 гг.)
В 2008-2010 гг. учился в Висбаденской академии психотерапии (Германия) и в Украинском институте позитивной психотерапии. Получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии. Работал социальным тренером, провел более ста обучающих мероприятий для молодежи и студентов.
2010-2019 гг. — бизнес-тренер, консультант по развитию.
В 2015-2019 гг. участвовал в проекте неформального образования «Экзистенциальный коучинг».
С 2015 г. председатель Наблюдательного совета ОО «Биржа молодёжных проектов».
В 2016-2018 гг. в рамках проекта GoCamp by GoGlobal занимался организацией приезда в Украину 1000+ иностранных волонтеров для участия в пришкольных языковых лагерях.
С ноября 2018 года — член команды Владимира Зеленского. Координировал волонтёрский проект «ЗеКоманда», который набрал рекордное количество наблюдателей-волонтёров. Также организовывал работу по наполнению избирательных комиссий — проект «День выборов».
С мая 2019 года — руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа».
С 3 августа 2019 года — председатель партии «Слуга народа» (после того как Дмитрий Разумков стал спикером Верховной Рады, а Давид Арахамия возглавил фракцию СН в парламенте).
С 29 августа 2019 года — народный депутат, первый заместитель главы фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины IX созыва.
10 ноября 2019 года был избран главой политической партии «Слуга народа».
На местных выборах 2020 года возглавил технологический штаб партии «Слуга народа», занимался поиском и координацией политтехнологов.