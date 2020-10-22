Влияние внешних сил на протесты в Белоруссии очевидно. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, посетивший 22 октября с визитом Минск, передает БелТА

Олег Неменский: Лукашенко будет до конца сопротивляться созданию Союзного государства © РИА Новости, Нина Зотина

«Что касается влияния извне, оно очевидное. И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги — сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии. Это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть», — сказал директор СВР.

Сергей Нарышкин добавил, что реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. При этом сохранение стабильности — крайне важное условие для развития государства и общества.

В воскресенье, 25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.

Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.