В сентябре Нарышкин официально заявил, что США играют ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытается организовать «цветную революцию» в Белоруссии.
«Что касается влияния извне, оно очевидное. И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги — сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии. Это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть», — сказал директор СВР.
Сергей Нарышкин добавил, что реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. При этом сохранение стабильности — крайне важное условие для развития государства и общества.
В воскресенье, 25 октября истекает срок ультиматума лидера оппозиции Светланы Тихановской действующему президенту.
Если требования оппозиции, среди которых отказ от власти, освобождение политзаключенных и прекращение насилия на улицах, выполнены не будут, Тихановская обещает начать общенациональную забастовку с 26 октября.