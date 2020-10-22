На Украине пенсионеры, которым более 80 лет, дополнительно получают немалые деньги, заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам

На Украине 80% пенсионеров живут за чертой бедности, рассказала ранее в октябре уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Пенсионеры 80+ получают дополнительные немалые деньги в сравнении с тем, что было. В следующем году заработает программа "75+" — они будут получать больше. Далее мы хотим снижать этот возраст людей», — сказал Зеленский.

Пенсий европейского уровня ожидать не стоит - Зеленский © president.gov.ua

При этом в данный момент экономика слаба, признал Зеленский, уточнив, что пока мало предпринимателей, которые не уклоняются от уплаты налогов.

Их количество он намерен увеличить при помощи внедрения электронного документооборота, полагая, что тогда все будут платить налоги, и, как следствие, увеличатся поступления в госбюджет, больше денег станет на социальную сферу.