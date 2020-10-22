На Украине 80% пенсионеров живут за чертой бедности, рассказала ранее в октябре уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Пенсионеры 80+ получают дополнительные немалые деньги в сравнении с тем, что было. В следующем году заработает программа "75+" — они будут получать больше. Далее мы хотим снижать этот возраст людей», — сказал Зеленский.
Президент пояснил, что денег на социальную сферу, в том числе пенсии и зарплаты, станет больше тогда, когда на Украине будет несколько миллионов предприятий (сейчас 971 тыс. — Ред.), которые при этом будут честно платить налоги.
При этом в данный момент экономика слаба, признал Зеленский, уточнив, что пока мало предпринимателей, которые не уклоняются от уплаты налогов.
Их количество он намерен увеличить при помощи внедрения электронного документооборота, полагая, что тогда все будут платить налоги, и, как следствие, увеличатся поступления в госбюджет, больше денег станет на социальную сферу.