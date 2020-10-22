По его словам, все прозападные и пророссийские активисты воспринимают лидера оппозиции Светлану Тихановскую как фигуру переходного периода, главная роль которой — диалог с Западом.
«Необходимо отметить, что дипломатическая изоляция [президента Александра] Лукашенко - самый главный успех протестов. Целое десятилетие многовекторных усилий белорусского МИДа пошли прахом», — отметил Константинов.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.