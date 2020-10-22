Ранее избирательный порог для политических партий в Киргизии составлял 7%. Кроме того, парламент принял законопроект, согласно которому избирательный залог снижается с 5 млн сомов ($61 тыс.) до 1 млн сомов ($12 тыс).
В столице Киргизии Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые акции протеста сторонников партий, проигравших парламентские выборы.
Протестующие вступили в стычки с милицией, захватили ряд правительственных зданий и освободили из тюрьмы бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Садыра Жапарова.
Последующие события привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября.
Исполняющим обязанности главы государства стал новоназначенный премьер-министр Садыр Жапаров.