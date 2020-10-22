Теперь, чтобы получить места в парламенте Киргизии, партиям нужно набрать не менее 3% голосов избирателей. Такое решение 22 октября в окончательном чтении приняли депутаты законодательного собрания республики, передает РИА Новости

Украина.ру на Youtube Николай Стариков: нам срочно необходима «доктрина Путина» во внешней политике