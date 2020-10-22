Зеленский работал на канале Коломойского «1+1», там же транслировался сериал «Слуга народа», благодаря которому нынешний президент обрел популярность, позволившую ему победить на выборах тогдашнего главу государства Петра Порошенко. Однако после избрания президентом отношения Зеленского с Коломойским ухудшились.
«В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За будущее" Игоря Валерьевича (Коломойского — ред.)… А согласны все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За будущее"? Я вот не уверен. Потому что если цель этой коалиции — защита конкретного гражданина от американской фемиды, Федерального бюро расследований США, то это точно не та политическая цель, которую я готов поддержать», — заявил он.
При этом он выразил сомнение, что многие из фракции «Слуга народа» поддержат идею объединения. Потураев напомнил, что «группа Коломойского» сейчас объединяет около 40-45 депутатов.
В данный момент наиболее близким к Зеленскому олигархом является Ринат Ахметов. Из его кадрового резерва происходит нынешний глава правительства Украины Денис Шмыгаль и ряд министров. В то же время у Ахметова, богатейшего украинского бизнесмена, нет значимого представительства в украинском парламенте.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.