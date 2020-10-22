После завершения местных выборов на Украине в Верховной Раде может появиться новая коалиция из «Слуги народа» президента Владимира Зеленского и группы «За будущее» олигарха Игоря Коломойского, рассказал парламентарий от президентской партии Никита Потураев рассказал в интервью изданию «Левый берег», опубликованном 22 октября

Зеленский работал на канале Коломойского «1+1», там же транслировался сериал «Слуга народа», благодаря которому нынешний президент обрел популярность, позволившую ему победить на выборах тогдашнего главу государства Петра Порошенко. Однако после избрания президентом отношения Зеленского с Коломойским ухудшились.

«В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За будущее" Игоря Валерьевича (Коломойского — ред.)… А согласны все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За будущее"? Я вот не уверен. Потому что если цель этой коалиции — защита конкретного гражданина от американской фемиды, Федерального бюро расследований США, то это точно не та политическая цель, которую я готов поддержать», — заявил он.

США ударили по олигарху. В офисе компаний Коломойского идут обыски © скриншот с видео "24 канал"

В данный момент наиболее близким к Зеленскому олигархом является Ринат Ахметов. Из его кадрового резерва происходит нынешний глава правительства Украины Денис Шмыгаль и ряд министров. В то же время у Ахметова, богатейшего украинского бизнесмена, нет значимого представительства в украинском парламенте.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.