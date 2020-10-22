Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден назначить проведение военного парада на 30-ю годовщину независимости Украины, поскольку оппозиция, ветераны и волонтеры в любом случае организовали бы его - с президентом или без. Об этом 22 октября заявил экс-президент, лидер партии «Евросолидарность» Петр Порошенко, передает пресс-служба политсилы

Украинцы отреагировали на отмену военного парада – опрос © Скриншот из видео Украина.ру

«Для чего он это делал? Потому что он боится армию, боится ветеранов… И только после того, как мы на День защитника Украины четко сказали: мы советуем вам провести парад, иначе мы его проведем без вас — он сломался и сегодня объявил "хорошо, в следующем году парад будет"», — отметил Порошенко.

Он добавил, что отныне таким образом он будет действовать по любой инициативе.

Ранее на сайте Офиса президента появился указ Зеленского о проведении военного парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины, которую отметят в 2021 году.