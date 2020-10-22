Он напомнил, как в 2019 году во время празднования Дня независимости Зеленский сказал, что не будет проводить военный парад, затем в 2020 году его провели сами ветераны и националисты.
«Для чего он это делал? Потому что он боится армию, боится ветеранов… И только после того, как мы на День защитника Украины четко сказали: мы советуем вам провести парад, иначе мы его проведем без вас — он сломался и сегодня объявил "хорошо, в следующем году парад будет"», — отметил Порошенко.
Он добавил, что отныне таким образом он будет действовать по любой инициативе.
Ранее на сайте Офиса президента появился указ Зеленского о проведении военного парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины, которую отметят в 2021 году.