Грузия планирует подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году после согласования с европейскими партнерами. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани, передает «Европейская правда» 22 октября

«Мы проделали важную работу, чтобы дойти до момента, когда мы готовы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который длился все эти годы», — сказал Залкалиани.

По его словам, благодаря успешной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима, соглашении о свободной торговле, Грузия подошла к той точке, когда европеизация «необратима».

Саакашвили и выборы. Грозит ли Грузии Михомайдан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для сближения с Альянсом и ускорить подготовку к членству.