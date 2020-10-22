«Мы проделали важную работу, чтобы дойти до момента, когда мы готовы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который длился все эти годы», — сказал Залкалиани.
По его словам, благодаря успешной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима, соглашении о свободной торговле, Грузия подошла к той точке, когда европеизация «необратима».
Он также затронул вопрос Восточного партнерства. По словам министра, партнеры единогласно признают, что Грузия является лидером среди участников Восточного партнерства и страной, которая строго выполняет Соглашение об ассоциации.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для сближения с Альянсом и ускорить подготовку к членству.