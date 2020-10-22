Порча бланка со всенародного опроса, анонсированного президентом Владимиром Зеленским, может быть квалифицирована правоохранителями как мелкое хулиганство, рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 октября в эфире радио НВ

По мнению замминистра, работы в день выборов у силовиков прибавится, поскольку число разногласий на избирательных участках во время голосования традиционно высокое. Проведение всенародного опроса, считает Геращенко, добавит конфликтов.

Представитель МВД призвал граждан ответственно отнестись к просьбе главы государства и не портить бюллетени, в противном случае такого гражданина придется привлечь к ответственности.

«Я думаю, это будет мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги, если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка», — сказал он.

МВД Украины призвало не бить социологов, проводящих президентский опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал украинцев не бить и не оскорблять социалогов, которые будут задавать президентские вопросы.

Идею спросить мнения граждан по пяти важным для страны темам предложил глава Украины Владимир Зеленский. Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Граждан собираются спросить о количестве депутатов в Верховной Раде, пожизненном заключении за коррупцию, создании в Донбассе свободной экономической зоны, о Будапештском меморандуме и легализации каннабиса.