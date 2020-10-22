Тех граждан Белоруссии, которые поехали воевать на юго-восток Украины, на удивление, вообще практически не слышно. Об этом рассказал белорусский политолог и общественный деятель Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лидерами протеста в Белоруссии являются социальные сети, а не Тихановская © Facebook, Евгений Константинов

По его мнению, кровопролитие по киевскому сценарию возможно только в том случае, если власть начнет неоправданное применение силы, потому что сами протестующие на это не настроены.

«Сами протестующие на это не настроены. У них нет оружия, и это также сдерживает особенно горячих молодых людей», — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что белорусские силовики сегодня тоже не готовы к полномасштабной войне, поскольку их возможности очень ограничены.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.