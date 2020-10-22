Печерский районный суд Киева обязал генпрокурора Украины Ирину Венедиктову открыть уголовное дело против депутата Рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Ильи Кивы за заявления о полке «Азов» и «Нацкорпусе». Об этом лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий сообщил в своем Telegram-канале 22 октября

Нардеп Кива просит Зеленского запретить «Азов» и «Нацкорпус» © скриншот с видео Телеканал ICTV Владимиру Зеленскому с требованием прекратить деятельность организаций «Азов» и «Национальный корпус». По его словам, их представители орудуют среди бела дня прямо в центре городов и применяют оружие. Депутат считает, что такое поведение — результат безнаказанности за предыдущие преступления.

«Новость — это то, что в стране, где идет война, генпрокурор не реагирует на клевету против боевого подразделения НГУ (Нацгвардии — ред.). Видимо, для нее и ее руководства унижение достоинства военных, которые защищают страну, является нормальной ситуацией», — написал Билецкий.

Он добавил, что теперь отреагировать на якобы ложь Кивы об «Азове» Венедиктову обязывает суд, и пообещал, что сделает все, чтобы довести это дело до конца.