Ранее Кива обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить деятельность организаций «Азов» и «Национальный корпус». По его словам, их представители орудуют среди бела дня прямо в центре городов и применяют оружие. Депутат считает, что такое поведение — результат безнаказанности за предыдущие преступления.
«Новость — это то, что в стране, где идет война, генпрокурор не реагирует на клевету против боевого подразделения НГУ (Нацгвардии — ред.). Видимо, для нее и ее руководства унижение достоинства военных, которые защищают страну, является нормальной ситуацией», — написал Билецкий.
Он добавил, что теперь отреагировать на якобы ложь Кивы об «Азове» Венедиктову обязывает суд, и пообещал, что сделает все, чтобы довести это дело до конца.