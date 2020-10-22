Украинская певица Оля Полякова 22 октября на своей странице в Instagram пригласила фанатов на большой концерт, который пройдет в Киеве 23 октября. Однако те отреагировали негативно

Оля Полякова выложила фото в купальнике, но шокировало подписчиков другое © Secretsecvice / wikimedia.org

«Концерт пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Я сделала повторный тест, со мной все хорошо, и сейчас я набираюсь сил, чтобы зажечь с вами не по-детски! Очень вас прошу: надевайте маску, используйте антисептик, соблюдайте дистанцию», — подчеркнула звезда.

Подписчики в комментариях осудили артистку.

«Обидно, что на обучение мы не ходим, но зато подобные концерты устраивают», «И после концерта Киев в красную зону!», «Какая может быть дистанция во дворце спорта? С концерта вернутся тысячи зараженных людей», «В период пандемии такое массовое скопление людей… Где логика?», — написали они.

Недавно Полякова уже попадала в скандал из-за своего концерта в Харькове. После мероприятия в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований. Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с критикой органов местного самоуправления.