Полякова заверила, что у нее есть разрешение на проведение мероприятия.
«Концерт пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Я сделала повторный тест, со мной все хорошо, и сейчас я набираюсь сил, чтобы зажечь с вами не по-детски! Очень вас прошу: надевайте маску, используйте антисептик, соблюдайте дистанцию», — подчеркнула звезда.
Подписчики в комментариях осудили артистку.
«Обидно, что на обучение мы не ходим, но зато подобные концерты устраивают», «И после концерта Киев в красную зону!», «Какая может быть дистанция во дворце спорта? С концерта вернутся тысячи зараженных людей», «В период пандемии такое массовое скопление людей… Где логика?», — написали они.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Доброе утро, мои хорошие! Уже в понедельник мы встретимся с вами на долгожданном, невероятно крутом шоу «Королева Ночи» во Дворце спорта 😍 Я очень соскучилась, надеюсь, вы тоже 😉 Не беспокойтесь, концерт состоится, все разрешения есть, и пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Я сделала повторный тест, со мной все хорошо, и сейчас я набираюсь сил, чтобы зажечь с вами не по-детски! Очень вас прошу: надевайте маску, используйте антисептик, соблюдайте дистанцию. Это будет лучший день в году! ❤️ Билеты еще есть, заходите в сториз ⚡️ #оляполякова #26жовтня #шоукоролеваночи #набис #киев #королеваночі #палацспорту #26октября2020
Недавно Полякова уже попадала в скандал из-за своего концерта в Харькове. После мероприятия в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований. Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов выступил с критикой органов местного самоуправления.