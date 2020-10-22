Политолог Вадим Карасев перечислил, чем Андрей Пальчевский отличается от остальных кандидатов на пост мэра Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook 22 октября

«Здесь и [Ирина] Верещук, которая опирается на партийный ресурс "партии власти", и [Сергей] Притула, кандидат с хорошим репутационным багажом и поддержкой со стороны оппозиционного "Голоса". Эти кандидаты позиционируют себя как новые и модерновые. Что касается Пальчевского, то основная его фишка — это комбинация разных ресурсов. Имиджевого — оратор, полемик. Профессионального — подкован политически, эксперт в разных сферах. Организационного — быстрое формирование команды и создание партии с нуля», — написал Карасев.

Партия «УДАР» перед выборами: кто будет контролировать Киев © Facebook, Партія УДАР

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу группы «Рейтинг», Пальчевского поддерживают 6,4% киевлян. Его опережают Виталий Кличко («УДАР») — 43,6%, Сергей Притула («Голос») — 9,8%, Ирина Верещук («Слуга народа») — 6,9%.