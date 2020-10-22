Белорусские силовики уже применяли оружие в августе, когда было убито несколько протестующих, поэтому сейчас речь идет только о его очередном применении. Об этом рассказал белорусский политолог и общественный деятель Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лидерами протеста в Белоруссии являются социальные сети, а не Тихановская © Facebook, Евгений Константинов

«Очевидно, что людей просто пытаются запугать, так как эскалация насилия вызовет немедленную ответную реакцию», — указал эксперт.

Тем не менее, отметил Константинов, белорусские силовики сегодня не готовы к полномасштабной войне, поскольку их возможности очень ограничены.

Он добавил, что кровопролитие по киевскому сценарию возможно только в том случае, если власть начнет неоправданное применение силы, потому что сами протестующие на это не настроены.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.