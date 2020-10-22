Ранее в МВД республики заявили, что белорусские силовики в случае необходимости будут применять к демонстрантам боевое оружие. Власти столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов и футбольных фанатов, подчеркнул замглавы ведомства Геннадий Казакевич.
«Очевидно, что людей просто пытаются запугать, так как эскалация насилия вызовет немедленную ответную реакцию», — указал эксперт.
Тем не менее, отметил Константинов, белорусские силовики сегодня не готовы к полномасштабной войне, поскольку их возможности очень ограничены.
Он добавил, что кровопролитие по киевскому сценарию возможно только в том случае, если власть начнет неоправданное применение силы, потому что сами протестующие на это не настроены.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.