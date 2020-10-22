В МВД Украины попросили граждан страны не бить и не оскорблять людей, которые будут проводить опрос, анонсированный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНИАН 22 октября

Шкиряк заявил, что если кому-то не нравится идея проведения опроса, то он имеет право обратиться в суд и доказывать свою правоту в рамках закона, а социологи не должны пострадать.

«Мы призываем и предостерегаем от любых насильственных действий в отношении этих людей, которые будут проводить опросы. Есть правовые механизмы в государстве. Наша задача — обеспечить правопорядок для всех граждан», — сказал он.

Впервые в истории. Опрос на выборах — ноу-хау Зеленского © пресс-служба президента Украины

Идею спросить мнение граждан по пяти важным для страны темам предложил президент Владимир Зеленский, за что был многократно раскритикован представителями разных партий.

Вопросы у недовольных вызвала законность проведения опроса и источник финансирования. В «Слуге народа» ответили, что задавать вопросы вне избирательных участков закон не запрещает, а материальный вопрос возьмет на себя сама правящая политсила.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Граждан собираются спросить о количестве депутатов в Верховной Раде, пожизненном заключении за коррупцию, создании в Донбассе свободной экономической зоны, о Будапештском меморандуме и легализации каннабиса.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Вадим Крищенко со своей стороны заверил, что, если на пульт дежурного диспетчера будут поступать звонки от недовольных предложением пройти опрос, то правоохранители выедут на участок, но вмешиваться не будут.