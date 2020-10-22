Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в СИЗО КГБ не поняли как его противники, так и его сторонники. Об этом рассказал белорусский политолог и общественный деятель Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру

Евгений Константинов: Лидерами протеста в Белоруссии являются социальные сети, а не Тихановская © Facebook, Евгений Константинов Виктор Бабарико и его сын.

Для протестующих очевидно, что диалог мог состояться на свободе, когда члены КС сами предлагали общественную дискуссию, но вместо этого их арестовали и поместили в камеры, указал эксперт.

«Еще сложнее понять причины, почему после поездки Лукашенко в воскресенье силовики действовали максимально жестко. Т.е. действия Лукашенко для людей выглядят почти абсурдными. Вероятно, он сейчас пытается расколоть протесты, выискивая в рядах оппозиции для этого лазейки», — считает Константинов.

Однако протест никак не связан с сидящими в СИЗО, поэтому своими поездками туда Лукашенко ничего не добьется, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.