«К сожалению, у меня диагностировали коронавирус. В целом чувствую себя хорошо, температуры нет», — написал Латушко.
Он добавил, что находится на самоизоляции, но продолжает работать, так как считает, что оппозиции сейчас «очень важно идти к победе».
Латушко покинул Белоруссию в начале сентября. В настоящее время он находится в Польше.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Протестующие не согласны с результатом голосования и требуют отставки Лукашенко.