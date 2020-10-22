Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заразился коронвирусом. Об этом он в четверг, 22 октября, сообщил в своем Telegram-канале

«К сожалению, у меня диагностировали коронавирус. В целом чувствую себя хорошо, температуры нет», — написал Латушко.

Удар по опоре Лукашенко. Белорусская оппозиция сосредоточилась на силовиках © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Латушко покинул Белоруссию в начале сентября. В настоящее время он находится в Польше.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Протестующие не согласны с результатом голосования и требуют отставки Лукашенко.