«К сожалению, у меня диагностировали коронавирус. В целом чувствую себя хорошо, температуры нет», — написал Латушко.

Удар по опоре Лукашенко. Белорусская оппозиция сосредоточилась на силовиках
Удар по опоре Лукашенко. Белорусская оппозиция сосредоточилась на силовиках
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Он добавил, что находится на самоизоляции, но продолжает работать, так как считает, что оппозиции сейчас «очень важно идти к победе».

Латушко покинул Белоруссию в начале сентября. В настоящее время он находится в Польше.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Протестующие не согласны с результатом голосования и требуют отставки Лукашенко.