Заразившуюся коронавирусом медсестру лечили в той же больнице, где она проработала 38 лет.
Поскольку женщине становилось хуже, ее родные взяли кредит и переместили ее в одно из частных больниц Одессы. Ни одна государственная больница пациентку не принимала, ссылаясь на нехватку мест в реанимации.
Кровать в отделении интенсивной терапии удалось найти через волонтеров, но было уже поздно — женщина умерла.
За последние сутки на Украине коронавирус подтвердился у 7053 граждан страны, что является новым антирекордом.