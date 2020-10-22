В Одесской области от осложнений, связанных с коронавирусом, скончалась 56-летняя медсестра опорной больницы – для женщины не хватило места в реанимации. Об этом в четверг, 22 октября, сообщила ТСН

«Люди в XXI веке в крупном городе просто задыхаются». Ужасы коронавируса на Украине © AP, Efrem Lukatsky лечили в той же больнице, где она проработала 38 лет.

Поскольку женщине становилось хуже, ее родные взяли кредит и переместили ее в одно из частных больниц Одессы. Ни одна государственная больница пациентку не принимала, ссылаясь на нехватку мест в реанимации.

Кровать в отделении интенсивной терапии удалось найти через волонтеров, но было уже поздно — женщина умерла.

За последние сутки на Украине коронавирус подтвердился у 7053 граждан страны, что является новым антирекордом.