Несмотря на то, что проект президента Украины Владимира Зеленского создавался как долгосрочный, вряд ли он еще долго проживет. Об этом социолог Евгений Копатько сказал в интервью изданию Украина.ру

Золотарев объяснил, что произойдет со «Слугой народа» и Зеленским после местных выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Копатько отметил, что вкладывавшие в него деньги люди, сделали ставку на то, что «Слуга народа» должна сработать еще раз.

«Судя по тому, как развивается партийное строительство на Украине, я думаю, что если он и дальше будет так это реализовывать, долго он не проживет», — констатировал он.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.