По его словам, пока личный уровень доверия Зеленского чуть более 30%. Что касается его политической силы, то она «сильно просела», хотя и прожила дольше, чем аналогичные проекты, создающиеся под выборы.
Копатько отметил, что вкладывавшие в него деньги люди, сделали ставку на то, что «Слуга народа» должна сработать еще раз.
«Судя по тому, как развивается партийное строительство на Украине, я думаю, что если он и дальше будет так это реализовывать, долго он не проживет», — констатировал он.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.