«Правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления», — говорится в сообщении.

Ради нацгвардейца-убийцы в Киеве изуродовали самый романтичный памятник города
Ради нацгвардейца-убийцы в Киеве изуродовали самый романтичный памятник города
© apnews.com.ua
Отдел дознания Печерского управления полиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

20 ноября 2014 Киевский городской совет переименовал отрезок улицы Институтской, где 20 февраля происходили расстрелы участников Майдана, в Аллею Героев Небесной сотни.

Впервые Небесной сотней павших участников Майдана назвала поэтесса Татьяна Домашенко в стихотворении «Небесная сотня воинов Майдана», который она написала 21 февраля 2014 года.

20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции
20 февраля 2014 года, расстрелы на Майдане. Как винтовка дала власть оппозиции
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
Постмайданный Киев обвиняет в расстреле силовиков, в частности, отряды милиции «Беркут», однако до сих пор их вину не смогли доказать.

Более того, есть свидетельства, что стрельба была организована лидерами протестующих для того, чтобы реанимировать затухающий протест. 