«Правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления», — говорится в сообщении.
Отдел дознания Печерского управления полиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
20 ноября 2014 Киевский городской совет переименовал отрезок улицы Институтской, где 20 февраля происходили расстрелы участников Майдана, в Аллею Героев Небесной сотни.
Впервые Небесной сотней павших участников Майдана назвала поэтесса Татьяна Домашенко в стихотворении «Небесная сотня воинов Майдана», который она написала 21 февраля 2014 года.
Постмайданный Киев обвиняет в расстреле силовиков, в частности, отряды милиции «Беркут», однако до сих пор их вину не смогли доказать.
Более того, есть свидетельства, что стрельба была организована лидерами протестующих для того, чтобы реанимировать затухающий протест.