Полиция Киева разыскивает неизвестного, который в центре столицы на глазах у прохожих справил малую нужду на Аллее Героев "Небесной сотни", которая расположена рядом с Майданом. Об этом 22 октября сообщает полиция Киева

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