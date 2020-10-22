Уровень контрабанды сигарет на Украине в августе достиг 6,9%, в связи с чем за восемь месяцев текущего года украинский бюджет потерял 4,5 млрд грн (около 11 млрд рублей) доходов. Об этом 22 октября на пресс-конференции заявил гендиректор JTI Украина Пол Холловей, передает «Интерфакс-Украина»

Дело — табак. Крупнейшие налогоплательщики грозятся свернуть производство на Украине © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

«Одной из основных причин существования нелегального рынка сигарет является соотношение между ценой на сигареты и покупательной способностью граждан. На данный момент стоимость табачных изделий составляет до 25% от ежедневного заработка потребителя. Чем больше будут расти цены на табачные изделия, тем больше это будет способствовать росту незаконного оборота табачных изделий», — заявил он.

По его мнению, для того, чтобы доля нелегальной табачной продукции уменьшилась бизнес и власть должны объединить усилия.

Глава ГФС Сергей Солодченко добавил, что в текущем году органы ГФС изъяли 11,5 млн пачек табачных изделий и 164 тонн табака на сумму примерно 467 млн гривен (около 1,1 млрд рублей).

Замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко также отметил, что в текущем году задержано более 12 миллионов пачек сигарет.