По его словам, 75-80% стоимости сигарет составляют налоги, которые производители нелегальных сигарет не платят. Поэтому существует серьезная проблема для легального бизнеса, так как производители теряют долю рынка из-за нелегальных производителей и контрабандистов.
«Одной из основных причин существования нелегального рынка сигарет является соотношение между ценой на сигареты и покупательной способностью граждан. На данный момент стоимость табачных изделий составляет до 25% от ежедневного заработка потребителя. Чем больше будут расти цены на табачные изделия, тем больше это будет способствовать росту незаконного оборота табачных изделий», — заявил он.
По его мнению, для того, чтобы доля нелегальной табачной продукции уменьшилась бизнес и власть должны объединить усилия.
Глава ГФС Сергей Солодченко добавил, что в текущем году органы ГФС изъяли 11,5 млн пачек табачных изделий и 164 тонн табака на сумму примерно 467 млн гривен (около 1,1 млрд рублей).
Замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко также отметил, что в текущем году задержано более 12 миллионов пачек сигарет.