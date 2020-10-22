Самому старшему пациенту на Украине, проходящему лечение от коронавирусной инфекции, 120 лет. Об этом сообщает kp.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и данные Центра общественного здоровья Украины

Всего за время пандемии, по данным Минздрава, на Украине Covid-19 заразились 18 человек старше 100 лет. Лишь двое из них скончались от осложнений.

«Остальные у нас были живы-здоровы, выписались. Самый старший пациент — 120 лет, он жив», — сообщили в пресс-службе.

В дом папы Римского пришел коронавирус © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Неназванный 120-летний пациент может оказаться рекордсменом по возрасту не только среди больных коронавирусом, но и вообще среди долгожителей в мире.

Сейчас старейшей из жителей Земли признана жительница Японии Канэ Танака, которой 117 лет.