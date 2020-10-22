Всего за время пандемии, по данным Минздрава, на Украине Covid-19 заразились 18 человек старше 100 лет. Лишь двое из них скончались от осложнений.
«Остальные у нас были живы-здоровы, выписались. Самый старший пациент — 120 лет, он жив», — сообщили в пресс-службе.
Подробности о пациенте-долгожителе не разглашаются, поскольку это конфиденциальная информация, пояснили в Минздраве.
Неназванный 120-летний пациент может оказаться рекордсменом по возрасту не только среди больных коронавирусом, но и вообще среди долгожителей в мире.
Сейчас старейшей из жителей Земли признана жительница Японии Канэ Танака, которой 117 лет.