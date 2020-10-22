«Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая грязная игра идет в больших городах и ОТО (объединенные территориальные общины — ред.) — там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей», — заявил он.
При этом Клименко не озвучил, какие именно регионы являются проблемными.
На Украине полиция возбудила 508 дел в связи с нарушениями на местных выборах. За сутки завели еще 33 уголовных дела.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.
В частности, украинский лидер поинтересуется у граждан страны о необходимости легализации медицинского каннабиса для тяжело больных.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.