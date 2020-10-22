Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко определил регионы, в которых могут возникнуть проблемы в ходе местных выборов, поскольку там наблюдается много правонарушений, манипуляций и спекуляций. Об этом 22 октября он рассказал в интервью Интерфакс-Украина

«Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая грязная игра идет в больших городах и ОТО (объединенные территориальные общины — ред.) — там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей», — заявил он.

Бортник пояснил, почему после выборов на Украине начнется борьба не на жизнь, а на смерть © Полина Орловская

На Украине полиция возбудила 508 дел в связи с нарушениями на местных выборах. За сутки завели еще 33 уголовных дела.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.

В частности, украинский лидер поинтересуется у граждан страны о необходимости легализации медицинского каннабиса для тяжело больных.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.