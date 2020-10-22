Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, разработкой которой в стране занимались более полугода. По его словам, предстоят клинические исследования.
«Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтвержденная вакцина ранее, мы будем закупать в любом случае», — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
Ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. За сутки в стране коронавирус подтвердился у 7053 граждан, что является новым антирекордом. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.
Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.