Вкладчики в банк «Аркада», который недавно признали неплатежеспособным, перекрыли движение транспорта на Крещатике в Киеве. Об этом 22 октября сообщает «РБК-Украина»

«Акция протеста началась в 8:30 — тогда участники провели митинг вблизи Офиса президента на Банковой. После демонстранты отправились к Киевской городской государственной администрации. Они планируют обратиться к мэру Киева Виталию Кличко. Акция запланирована до 20:00», — говорится в сообщении.

Нацбанк хочет осчастливить украинских вкладчиков © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

По данным агентства, в КГГА сообщили, что из-за проведения акции протеста задерживается движение автобусов. Их движение организовано по схеме выходного дня.

Ранее прокуратура сообщила о подозрении руководству банка «Аркада», которого подозревают в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн гривен (около 120 млн рублей).

Полиция расследует дело о 9 млрд гривен (около 22 млрд рублей), собранных через фонд банка «Аркада», признанного неплатежеспособным.