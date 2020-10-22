«Акция протеста началась в 8:30 — тогда участники провели митинг вблизи Офиса президента на Банковой. После демонстранты отправились к Киевской городской государственной администрации. Они планируют обратиться к мэру Киева Виталию Кличко. Акция запланирована до 20:00», — говорится в сообщении.
Митингующие требуют строительства жилых комплексов «Эврика», «Патриотика», «Патриотка на озерах».
По данным агентства, в КГГА сообщили, что из-за проведения акции протеста задерживается движение автобусов. Их движение организовано по схеме выходного дня.
Ранее прокуратура сообщила о подозрении руководству банка «Аркада», которого подозревают в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в сумме 50 млн гривен (около 120 млн рублей).
Полиция расследует дело о 9 млрд гривен (около 22 млрд рублей), собранных через фонд банка «Аркада», признанного неплатежеспособным.