«Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации «грязных» денег организованной преступной группой», — написал Кузьмин.
Он добавил, что среди возможных причастных к совершению преступления экс-депутат Рады Давид Жвания, экс-временный и.о. президента Александр Турчинов, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-спикер Рады Андрей Парубий и бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
Ранее Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке госпереворота, о котором заявил в одном из своих видеообращений Жвания.