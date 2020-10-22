Офис генпрокурора Украины возбудил дело по фактам возможной подготовки бывшим президентом и депутатом Рады от «Европейской солидарности» Петром Порошенко и его соратниками госпереворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году. Об этом 21 октября сообщил депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин в Facebook

Прямо в проходе: Порошенко застукали в самолете с Тимошенко © Стрингер | Стрингер | Перейти в фотобанк Он добавил, что среди возможных причастных к совершению преступления экс-депутат Рады Давид Жвания, экс-временный и.о. президента Александр Турчинов, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-спикер Рады Андрей Парубий и бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Ранее Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке госпереворота, о котором заявил в одном из своих видеообращений Жвания.