«Тихановская <…> в самом начале протестов от реального участия в акциях она уклонилась. Аналогично можно сказать и по поводу Координационного совета. Могу с уверенностью сказать, что в настоящий момент протест контролируется и направляется социальными сетями, в том числе Telegram-каналами. Они и являются лидерами протеста», — заявил он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.