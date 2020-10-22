Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская уклонилась от участия в протестах, поэтому лидером протестов являются соцсети, через которых и организовываются акции. Об этом исполнительный директор республиканского общественного объединения «Социальная молодежная инициатива» Евгений Константинов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, что протестующие на самом деле думают о Тихановской © REUTERS, Andrius Sytas

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.

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