США прикладывают все возможные усилия для того, чтобы «Северный поток 2» не был достроен. В ход идут санкции и различного рода угрозы.
По словам Мацинкевича, модернизация российских судов включала в себя дооснащение систем якорного позиционирования и установку оборудования, позволяющего работать с трубами диаметром 1420 мм, которые используются при прокладке «Северного потока 2».
«Вероятнее всего эти работы уже завершены, потому что "Академик Черский" (судно, которое планируют использовать для работ на СП-2 — ред.) перебазировался уже в порт Калиннинграда, идет срабатывание с судами обслуживания. Так что хорошо, что они вспомнили про эти санкции достаточно поздно», — сказал Марцинкевич.
Он отметил, что санкции введены 20 октября, и дано 30 дней на завершение всех работ. По его мнению, этого вполне достаточно для завершения проекта. «Мы успели», — заключил эксперт.