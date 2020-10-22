Санкции США против европейских компаний, которые дооборудуют суда, принимающие участие в строительстве газопровода «Северный поток 2», введены слишком поздно, сказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в эфире программы «Утро на Украина.ру» 21 октября

«Северный поток - 2»: США расширили санкции против проекта, а Германия приравняла американский СПГ к углю по уровню вреда для экологии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По словам Мацинкевича, модернизация российских судов включала в себя дооснащение систем якорного позиционирования и установку оборудования, позволяющего работать с трубами диаметром 1420 мм, которые используются при прокладке «Северного потока 2».

«Вероятнее всего эти работы уже завершены, потому что "Академик Черский" (судно, которое планируют использовать для работ на СП-2 — ред.) перебазировался уже в порт Калиннинграда, идет срабатывание с судами обслуживания. Так что хорошо, что они вспомнили про эти санкции достаточно поздно», — сказал Марцинкевич.

Он отметил, что санкции введены 20 октября, и дано 30 дней на завершение всех работ. По его мнению, этого вполне достаточно для завершения проекта. «Мы успели», — заключил эксперт.