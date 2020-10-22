Зеленский отменил действие указа, подписанного в 1994 году президентом Леонидом Кравчуком, который утверждал положение о дисциплинарных батальонах.
Дисциплинарные батальоны — форма наказания за уголовные преступления сроком от полугода до двух лет, которое применялось только к военнослужащим срочной службы. По истечении срока пребывания в таком батальоне солдат продолжал службу в армии.
В этом году срочную военную службу на Украине будет проходить 13570 человек.
Одной из причин ликвидации дисбатов на Украине стала их нерентабельность. Известно, к примеру, что в январе 2012 года в одном из украинских дисбатов содержались всего 5 человек, при том, что штатная численность обслуживающего состава составляла около 200 человек.
По этой же причине дисциплинарные воинские части были закрыты ранее в Казахстане и Белоруссии. В РФ продолжают функционировать два дисбата: в Нижегородской области и Забайкальском крае.