Российский предприниматель украинского происхождения Олег Дерипаска спас из пиратского плена в Нигерии пять человек, среди которых было трое русских, один гвинеец и один украинец Александр Балашов. В своем интервью РИА Новости 22 октября Балашов рассказал про плен и равнодушие украинских властей

По словам украинца, он пытался «достучаться до своих», но тщетно, и помощи от властей так и не дождался, помогло внимание российской стороны к своим пленным.

Украинские моряки в заложниках у пиратов и короновируса © marinetraffic.com

За пять месяцев плена моряки неоднократно подвергались побоям, издевательствам и переболели малярией.

В июне на Украину вернулись еще 14 моряков, которые 3 года провели в ливийской тюрьме. Подозревали экипаж в контрабанде нефтепродуктов, однако за несколько лет ни одного судебного заседания по делу так и не состоялось.