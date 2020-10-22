По словам украинца, он пытался «достучаться до своих», но тщетно, и помощи от властей так и не дождался, помогло внимание российской стороны к своим пленным.
На морские суда «Рио Митонг» и «Джиблоо» нигерийские пираты в Гвинейском заливе напали в мае 2020 года. Пятерых пленных они держали в палаточном лагере в джунглях, а их родственникам предложили внести выкуп, иначе начнут убивать заложников.
За пять месяцев плена моряки неоднократно подвергались побоям, издевательствам и переболели малярией.
В июне на Украину вернулись еще 14 моряков, которые 3 года провели в ливийской тюрьме. Подозревали экипаж в контрабанде нефтепродуктов, однако за несколько лет ни одного судебного заседания по делу так и не состоялось.