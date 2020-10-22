Апелляционный суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева об аресте недвижимости и акций завода «Кузня на Рыбальском», кипрской компании Ewins Limited и «Строй-Реновация». Об этом 22 октября пишет Finbalance

Отмечается, что следователи ГБР расследуют продажу в ноябре 2018 года 73,9% акций завода «Кузня на Рыбальском» инвестфондом «Прайм Эссетс Кэпитал» экс-президента Петра Порошенко за 235,8 млн долларов и 20,1% акций предприятия — инвестфондом «ВИК» Игоря Кононенко — по 64,2 млн долларов для компании Ewins Limited Сергея Тигипко.

Суд снял арест с завода Порошенко «Кузница на Рыбальском» © ukrinform.ru

Ранее ГБР обыскало офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко, по причине возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода «Кузня на Рыбальском». 25 июля ГБР допросило Порошенко по этому делу.