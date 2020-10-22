Отмечается, что следователи ГБР расследуют продажу в ноябре 2018 года 73,9% акций завода «Кузня на Рыбальском» инвестфондом «Прайм Эссетс Кэпитал» экс-президента Петра Порошенко за 235,8 млн долларов и 20,1% акций предприятия — инвестфондом «ВИК» Игоря Кононенко — по 64,2 млн долларов для компании Ewins Limited Сергея Тигипко.
Расследование осуществляется по статьям — умышленное уклонение от уплаты налогов, (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем), ст. 366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).
Ранее ГБР обыскало офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит Порошенко, по причине возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода «Кузня на Рыбальском». 25 июля ГБР допросило Порошенко по этому делу.