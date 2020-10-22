Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина даст мощный отпор Российской Федерации в случае эскалации. Об этом 22 октября он заявил во время прямого включения с Вашингтоном, передает «РБК-Украина»

Беседа с Вашингтоном была организована Центром американо-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики.

«Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор», — заявил Данилов, считая, что к войне в Донбассе якобы причастна Россия.

Он также сообщил, что на оборонные нужды выделяется не менее 5% ВВП, а запланированный в проекте бюджета-2021 объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.

Данилов заявил, что на Украине не нужно знать русский язык © фото из открытых источников

При этом Данилов не исключил военной эскалации в Донбассе в ближайшие месяцы.

Ранее Данилов заявлял, что если Украине не удастся договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации в Донбассе, то Украине придется прибегнуть к другим решениям.

Речь идет о решениях Совета национальной безопасности и обороны, принятых в декабре 2019 года. В частности, имеются в виду пять сценариев реинтеграции Донбассе, подробности которых не разглашаются.

Москва неоднократно отвергала обвинения Киева в участии в событиях в Донбассе, подчеркивая, что конфликт на востоке Украины является ее внутренним делом.