Пономарев выложил фрагмент публикации старого итальянского журнала с предположением о городах будущего. Он обратил внимание на то, что все персонажи изображения находятся в защитных колбах.
«В 1962 году итальянский журнал пофантазировал, как будут жить люди в 2022 году! Социальная дистанция?» — удивился певец.
«Все реально и очень печально», «Очень страшно», «Помилуй нас Господи», «Как в воду глядели или сглазили», «Господи, спаси от такой изоляции», — встревожены подписчики Пономарева.
В то же время некоторые подписчики уточнили, что это фрагмент картины итальянского художника-иллюстратора Вальтера Молино «Жизнь в 2022 году», написанной в 1962 году. Молино изобразил возможные средства передвижения в будущем, машины-сингалетты.