В сети обсуждают предсказание итальянского художника, сделанное о ситуации в мире в 2022 году. Пугающую картину на днях выложил в Instagram Народный артист Украины Александр Пономарев

Астролог, предсказавшая COVID-19, сделала новый прогноз © pixabay.com

«В 1962 году итальянский журнал пофантазировал, как будут жить люди в 2022 году! Социальная дистанция?» — удивился певец.

«Все реально и очень печально», «Очень страшно», «Помилуй нас Господи», «Как в воду глядели или сглазили», «Господи, спаси от такой изоляции», — встревожены подписчики Пономарева.

В то же время некоторые подписчики уточнили, что это фрагмент картины итальянского художника-иллюстратора Вальтера Молино «Жизнь в 2022 году», написанной в 1962 году. Молино изобразил возможные средства передвижения в будущем, машины-сингалетты.