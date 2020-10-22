От проекта газопровода «Северный поток 2» слишком сильно зависят европейские компании и правительства, поэтому его завершение несомненно, сказал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич в эфире программы «Утро на Украина.ру» 21 октября

США прикладывают все возможные усилия для того, чтобы «Северный поток 2» не был достроен. В ход идут санкции и различного рода угрозы.

«То, что "Северный поток 2" будет достроен, это несомненно», — заявил Марцинкевич.

По его словам, европейские компании уже вложили в проект порядка $10 млрд. Еще больше инвестиций сделали компании стран ЕС в сухопутное продолжение СП-2.

Постройка газопровода EUGAL в Германии обошлась европейским компаниям еще в €5 млрд, его продолжение по территории Чехии — еще €3 млрд, примерно столько же, €3 млрд, стоило продление трубопровода в сторону, добавил эксперт.

По территории Германии одна часть газа будет уходить в сторону Бельгии и Франции, еще часть — в сторону Австрии. В них тоже вложено порядка €3 млрд, уточнил Марцинкевич.

«В общей сложности европейские компании внесли в этот проект порядка €15 млрд, и если не за работает «Северный поток 2», то не заработают и все эти инвестиции, не окупятся никогда», — подчеркнул он.

«Северный поток - 2»: США расширили санкции против проекта, а Германия приравняла американский СПГ к углю по уровню вреда для экологии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Их сумма будет существенно больше, чем €15 млрд, поскольку иск будет выставлен и на банковские проценты, и на неполученную выгоду, констатировал он.

Понятно, что эти суды будут проиграны и платить придется из государственного бюджета, из карманов европейских налогоплательщиков, заключил эксперт.

По его мнению, этого достаточно для того, чтобы обеспечить завершение проекта «Северный поток 2».