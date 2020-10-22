Уникальную разработку представил экс-депутат Верховной Рады Александр Вилкул, а также автор и научный руководитель проекта Виктор Почта.
«Мы должны поддерживать украинскую науку, чтобы иметь отечественные разработки вакцин и оборудования для борьбы с коронавирусом. Это важно как сейчас, во время пандемии, так и в будущем, потому что будут новые угрозы. Необходимо обеспечить поддержку науки, достойные зарплаты ученым, а также выстроить цепочку наука-производство-продвижение и продажа украинской инновационной и высокотехнологичной продукции в мире. И мы будем создавать такие условия в Днепре, потому что в нашем городе живут талантливые ученые», — сказал Вилкул.
По его словам, ультрафиолетовые светильники уже доказали свою эффективность в Китае. Днепровские ученые пошли дальше — их разработка абсолютно безопасна для людей, то есть могут обеспечивать антивирусный эффект постоянно.
«Этот прибор позволяет обеззараживать в течение 24 часов в сутки. Он абсолютно безопасен для человека и обладает необходимой бактерицидной эффективностью. Последние испытания Института вирусологии и микробиологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины показали его абсолютную эффективность относительно вирусов гриппа и коронавируса», — сказал Почта.
Прибор уже прошел обязательную сертификацию, сейчас налаживают серийное производство и массовую поставку этих изделий на украинский рынок.