Неправильно заданные вопросы могут профанировать всю работу и местные выборы на Украине, несмотря на то, что сама идея опроса населения хорошая. Об этом социолог Евгений Копатько сказал в интервью изданию Украина.ру

Впервые в истории. Опрос на выборах — ноу-хау Зеленского © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении числа нардепов, легализации медицинского каннабиса и использовании гарантий безопасности Будапештского меморандума.

Копатько напомнил, как социологи делали exit-poll перед выборами: с разных сторон, по заказу разных партий, и это нивелировало ряд фальсификаций.

«Но если заданы так называемые формирующие вопросы, то это имеет мало общего с социологией. Это профанирует работу… Чтобы получить значимую информацию о стране, социологи обычно проводят опросы 2 или 3 тысяч респондентов. Можно опросить несколько десятков тысяч. Но выборы — это тоже опрос населения, только по закону страны. Это не просто общение власти с обществом, это тест на доверие», — отметил социолог.

«Формирующий опрос» — это западная политическая технология, известная под названием push poll. Она появилась, когда социологами было замечено, что даже незначительные изменения вопросов вызывали разные ответы респондентов. Таким образом, манипулируя вопросом, можно было манипулировать и ответами.

Ранее Киевский международный институт социологи (КМИС) опубликовал исследование, согласно которому около 40% граждан Украины не будут доверять результатам опроса Зеленского.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.