Ранее Министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали в ходе встречи в Нур-Султане обновленный договор о военном сотрудничестве двух стран. Теперь это сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.
Эксперт отметил, что в Казахстане пристально следят за тем, чтобы не произошло разгула национализма, но при этом республика выстраивает собственную идентичность, которая идет вразрез с тем, к чему привыкли в Российской Федерации.
«Но это данность. Не надо удивляться этому», — констатировал Гаспарян.
Что касается военного сотрудничества, добавил политолог, то оно находится на очень хорошем уровне, поскольку Казахстан является важной составной частью ОДКБ, и это развитие нужно продолжать дальше.
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