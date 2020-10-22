Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно посадил в тюрьму наиболее радикальных представителей казахского национализма. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян объяснил, почему Киргизия точно не станет вести себя как Украина © REUTERS, Vladimir Pirogov Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали в ходе встречи в Нур-Султане обновленный договор о военном сотрудничестве двух стран. Теперь это сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставку вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

Эксперт отметил, что в Казахстане пристально следят за тем, чтобы не произошло разгула национализма, но при этом республика выстраивает собственную идентичность, которая идет вразрез с тем, к чему привыкли в Российской Федерации.

«Но это данность. Не надо удивляться этому», — констатировал Гаспарян.

Что касается военного сотрудничества, добавил политолог, то оно находится на очень хорошем уровне, поскольку Казахстан является важной составной частью ОДКБ, и это развитие нужно продолжать дальше.

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